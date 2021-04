Andmeleke Facebookis: kas andmekaitse inspektsioon teeb meediahiiule trahvi? 

Isikuandmete kaitse seaduses on kirjas, et Isikuandmete töötlemise põhimõtete rikkumine võib juriidilisele isikule kaasa tuua rahatrahvi kuni 20 000 000 eurot või kuni neli protsenti tema eelmise majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest. Olenevalt sellest, kumb summa on suurem. Seaduse täitmist jälgib andmekaitse inspektsioon (AKI). Kuna viimase uudise valguses on teada, et lekkinud on ka eestlaste andmed, kas siis AKI saab Facebookile trahvi teha? Tuleb välja, et nii lihtne see ikkagi pole.