POSITSIOONI ÄRAKASUTAMINE? Volikogu esimees lükkas edasi istungi, kus teda umbusaldatakse 

Nääme põhjendab istungi hilisemat kokkukutsumist Covid-19 piirangutega, mis kehtivad esialgu 25. aprillini. Kuid Nääme ei varja, et vahepealset aega kasutatakse umbusaldusavaldusele allakirjutanute ümberveenmiseks. 27 saadikust andis allkirja 14. „No kindlasti räägitakse, proovitakse inimestega suhelda. See on täiesti loomulik,“ sõnab Nääme.