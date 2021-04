Eesti justiitsatašeeks USAs saab Indrek Tibar 

Indrek Tibari sõnul on õiguskaitseorganite esindajate teistesse riikidesse lähetamine rahvusvaheliselt üsna levinud. "Infovahetuse kiirus ja teatud mõttes ka täpsus on selle boonus," märkis Tibar, ning lisas, et USA esindajad on Eestis juba päris kaua aega.