Kiirlaenuäri viis ärimehe kohtu alla 

Harju maakohus on varasemalt seadnud Sergei Ankipovitši rohkem kui 100 000 eurot maksvale Bentleyle hüpoteegi riigi kasuks ja Eesti Ekspressi teatel lasub kohtulik hüpoteek lasub ka viiel korteril, mida Autopant omab Tallinna kesklinnas. Kohtulike hüpoteekide taga on kriminaalasi, kus uuriti Autopandi väidetavat majanduskuritegu. Tänaseks on Autopandi ja Sergei Ankipovitši süüasi Harju maakohtusse saadetud. Kaitsja Margus Mugu ütleb, et kahjuks ei saa praeguses asja menetlusstaadiumis täpsemalt asja kohta selgitada. Kaitsja taotleb süüdistatavate õigeksmõistmist.