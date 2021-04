Põlengus hukkus vanapaar, politsei uurib õnnetuse põhjust 

Kella 6.45 ajal hommikul nägi vanapaari naaber, et nende suure põllu taga olev maja põleb. Ta helistas kohe naabritele. Naabripere autod olid tellistest kõrvalhoone varju all ja hoovis omal kohal. Keskustest eemal elav vanapaar läks kodust kaugemale vaid autoga. Kui päästjad jõudsid kohale, põles maja lahtise leegiga ning katus oli sisse vajunud. Samuti olid selle uksed ja aknad purunenud.

Päästjad leidsid kustutustööde käigus ühe hukkunu ning mõne tunni pärast ka teise. Teisipäeva õhtupoolikul tunnistas Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Seidi Lamus-Tšistotin, et tulekahju hävitustöö oli sedavõrd suur, et neil ei ole veel isegi esialgset versiooni, millest leegid alguse said. Juurdlust jätkab politsei.