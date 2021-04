Hollandi kaubalaev on Norra rannikul merehädas 

Selle pardal on muu hulgas 350 tonni kütteõli ja 50 tonni diislikütust.

„Püüame laeva püsti ajada, et poleks uppumisohtu ja et naftasaadused ei valguks merre,“ ütles päästejuht Hans-Petter Mortensholm Norra ringhäälingule NRK.

Laeva omanikud on tellinud appi Hollandi Smit Salvage, kes äsja abistas Suessi kanalis hätta sattunud konteinerlaeva Ever Given.