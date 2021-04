KURVAD ARVUD: eile ületas koroonasurmade arv maailmas kolme miljoni piiri 

Koroonasurmade arv on praegu eriti Brasiilias tõusuteel. Iga neljas maailmas täheldatud Covidi tõttu hukkunu on pärit sellest riigis. Elanike arvult küll suurem India ei jää temast kuigivõrd maha. Sel esmaspäeval pandi seal kirja rohkem kui 100 000 kroonasurma. Sellise arvuni on varem jõudnud vaid Ühendriigid, kus on siiski nii mõneski paigas täheldatud olukorra paranemist. Viimase kolme nädalaga on aga seal olukord märgatavalt halvenenud ning praegu jääb USA koroonarindel vaieldamatuks liidriks: seal on surnud 555 000 inimest, teisisõnu umbkaudu 19 protsenti maailma hukkunute üldarvust.