Juhtkiri | Jüri Ratase vaktsineerimissõnum 

Segase kommunikatsiooni puhul võib aga paraku juhtuda nii, et rahvas kas siis ei lähe vaktsineerimisele, nagu juhtus äsjastel talgutel, või siis võtab eeskuju Jüri Ratasest, kelle kaitsepookimisest loobumine langes ajale, kui selgus, et haigla kasutab riigikogulaste puhul Pfizeri asemel hoopis AstraZeneca vaktsiini.

Poliitikud võivad ju ükskõik kui mesikeelselt kutsuda rahvast end vaktsineerima laskma, aga isiklik eeskuju loeb tihti rohkem kui tuhat sõna. Enda tervist puudutavad otsused on muidugi Ratase eraasi, kuid samas on esimehetoolil olijana tegu riigi esimese mehega, kes peab mõtlema ja käituma riigimehelikult. Tema valitsuse ajal ju telliski riik 1,3 miljonit AstraZeneca vaktsiini doosi. Sellest on kohale jõudnud 137 000 ning saabumas on 1,16 miljonit. Kellele need küll süstitakse, kui eesti- ja venekeelsete elanike seas suurt mõju omav Ratas loobub enda tellitud vaktsiinist?