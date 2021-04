Paarisaja kaupa: Tartu ülikooli kliinikum jätkab vaktsineerimistega terve nädala 

Tederi sõnul jätkavad nad just sellises tempos nagu vaktsiine saabub: „Juhul kui peaks saabuma suurem kogus vaktsiine, siis meil on vaktsineerimiskeskus valmis. See on sellises seisus, et kui me täna otsustame sinna minna, siis homme saame seal kohe tööle asuda. Selles mõttes on pall praegu riigi käes.“