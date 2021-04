Peeter Olesk | Ajupesu ja meeleparandus 

Ülikooli alghariduselt klassikaline filoloog, on Fukuyamast saanud John Hopkinsi ülikooli politoloogiaprofessor, kelle suhtumine ühiskondlikku inimesesse jääb demokraatia ja uuskonservatiivsuse vahele, kuid pole püsinud seal paigal. Maakeeles väljendudes oleks ta põrpija; mitte dissident, vaid vabamõtleja. Tema artikli sisuks on mõistaandmine, et liberalism vajab remonti – vasakult paremale ehk siis poliitilise skaala keskele.