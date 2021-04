Seisukoht | Jüri Ratase kaitseks 

„Ma ei taha/usalda/viitsi!“ on kohutav selgitus, miks koroonavaktsiinist loobuda, sest see näitab hoolimatust enda ligimeste suhtes. „Konsulteerisin perearstiga“ on samas täiesti adekvaatne vabandus. Iga ravimiga võivad kaasneda vastunäidustused ja keegi meist ei tea Jüri Ratase haiguslugu. Poliitikute sõnade uskumine on alati õhukesel jääl käimine, aga kui spiiker tõesti jõudis koos perearstiga järelduseni, et just tema tervise tõttu on targem oodata, kuniks vaktsiini kohta ilmneb rohkem infot, siis ei saa seda halvaks panna. Kahju ainult, et see kõik nii koledasti välja kukkus.