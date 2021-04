Tartu linn ei küsi lasteaia kohatasu 25. aprillini  

"Tartu linn tänab peresid selle eest, et nad on leidnud sel keerukal ajal võimaluse oma laste hoiu korraldamiseks muul viisil. Otsustasime vastavalt valitsuse pikendatud piirangutele jätkata 25. aprillini ka seda perioodi, mille eest lasteaedade ja -hoidude kohatasu ei küsita," selgitas linnapea Urmas Klaas.

Linn tagab jätkuvalt kõigile, kellel ei ole võimalust last koju jätta, lasteaia ja -hoiu teenuse toimimise. Igas lasteaias on avatud vähemalt üks rühm ja täiendavaid rühmi avatakse vastavalt vajadusele. Lisaks on Tartus loodud võimalus laste ööpäevaringseks hoiuks Maarjamõisa lasteaias, mis asub vahetult elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Lõuna-Eesti prefektuuri läheduses.