„Riik on saamatu ja käpardlik!“ Miks meediamajad kihutasid töötajaid massivaktsineerimisele 

„Riik ei pea õigustatuks, et vaktsiini saaksid [eelisjärjekorras] ajakirjanikud, kes edastavad riigi jaoks olulisi sõnumeid. Mis siis ikka. Minu sõnum [töötajatele] ettevõtte juhina on väga selgelt see, et võtke sealt, kust saab,“ selgitas Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar, miks möödunud nädalavahetusel levitati meediamajas sõnumit, et Tallinna massivaktsineerimisele on oodatud nooremaid ja riskirühmaväliseid kodanikke.