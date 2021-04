MAAILMA IGAVAIM VÕMMIVIDEO? Politsei avaldas, kuidas puhkemajja „tungimine“ tegelikult välja nägi 

„Eelmisel kevadel, kui pandeemia puhkes, helistati politseist ja uuriti ka kas puhkajaid on ja vastasin, et perepuhkajad väikeses puhkemajas. Oldi sellega rahul ja oli viisakas ja meeldiv jutuajamine. Samas saan, aru, et tuleb kontrollida, aga tehku seda normaalsel ajal. Ma arvan, et enamus peab meist reeglitest kinni ja loodab, et suveks olukord paraneb ja saame suuremaid gruppe majutada,“ ütles Simga.