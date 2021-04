Vangla ootab? Keset päeva filmiti rõdul alasti naisi 

Politsei algatas kriminaalasja ning prokuratuur peab nüüd otsustama, kas naisi ootab ees kohus. „Selline lubamatu käitumine ei sobi kokku meie väärtuste ja eetiliste normidega,“ ütleb politsei oma pressiteates.

Seaduse järgi tuleks moraalitu käitumise eest istuda kuni kuus kuud trellide taga ja maksta 5000 dirhamit (üle 1000 euro) trahvi. Sealsed seadused on üleüldse karmid, vanglatee võib ees seista isegi suudlemise eest avalikus kohas. Keelatud on enamik erootilisi internetiportaale, mõne suurema neist on riigi telekomiettevõte koguni kinni keeranud.

Väljaanne The National kinnitab, et tegu oli reklaamitrikiga, ega avalikusta detaile, kelle tellimusel video luksuslikus Dubai Marina linnajaos tehti. Briti väljaanne The Sun teab kinnitada, et video tehti ühe Iisraeli portaali tellimusel. See portaal on omakorda seotud ühe USA täiskasvanuteportaaliga, keda The Sun ei paljasta.