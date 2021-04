Eesti uudised HOOP EESTI KAITSEVÕIMELE: iga seitsmes kuperjanovlane põeb koroonat Stass Kuznetsov , eile 21:10 Jaga: M

RIVISTUS: Terviseameti soovitusel jäeti Kuperjanovi pataljonis juba aasta algusest ajutiselt ära õhtused rivistused. Foto: Mari Luud

114 ajateenijat ja neli tegevväelast – just selline on esmaspäevase seisuga Kuperjanovi pataljonis koroonaviirusega nakatunud kaitseväelaste arv. Arvestades, et Võrus teenib korraga ligi 750 ajateenijat, tähendab see, et haigestunud on iga seitsmes kuperjanovlane.