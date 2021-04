Juhtkiri | Saadame politsei koroonarünnakule 

Peale ohu, et politseivolituste suurendamine provotseerib vastaseid veelgi väljakutsuvamalt käituma, tunduvad kavandatavad karistused ka ebaproportsionaalsed, kui arvestada, et eraisiku maksimaalselt 800eurose trahvi puhul rakendatakse harilikult keskmist määra. Jääb üle vaid oletada, kas maski mittekandmise eest saadav 400eurone trahv suudab kellegi käitumisharjumusi muuta. Pealegi, kui politsei õigused laienevad maikuus, võib viirusepuhang ilmutada juba taandumise märke.

Kuna eestlastele on harjumuseks olnud nii Moskva kui ka ELi seadusi saksa täpsusega täita, siis võib ka politseil kergelt tekkida kiusatus asuda oma uusi võimupiire kodanike peal katsetama. Nii nagu politsei kasutab vajadusel taserit, tulirelva ja käeraudu, peab ühiskond olema valmis ka uute, poliitikute poolt juurdeantavate võimaluste kasutamiseks. Selge on seegi, et volituste suurendamise järel keegi neid niipea ära võtma enam ei hakka. Kuna Eesti tuleb totalitaarsest ühiskonnast, siis ei saa alahinnata nõukaajast pärit hirme, et kui metsa raiutakse, siis laastud lendavad. Jutud politseiriigiks muutumisest kõlavad küll liialdusena, kuid peab põhjalikult vaagima argumente ja tingimusi, kas ja millal oleks õigustatud politsei tungimine kellegi koju või kuidas välistada kiusatust, et karistusi ei hakataks lauskasutama trahviplaani täiteks, nagu seda varem on harrastatud.