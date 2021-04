Sotsiaalkomisjon kiitis heaks perehüvitiste maksmist puudutavad muudatused 

„Neid lapsi ja vanemaid ei ole õnneks väga palju. Aastas sünnib surnult umbes 40 last. Kuid ka vaid üks juhtum on igale perele kirjeldamatult suur tragöödia ning riigi kohus on neid vanemaid toetada ja aidata. Loodame, et toetus annab vanematele väikesegi motivatsiooni pärast kaotusvalust üle saamist taas lapsesaamisele mõelda,“ ütles Kotka.