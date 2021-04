Mart Riikoja | Kõige targem mees on Hannes Võrno!* 

Vaktsineerimistalgute pühapäeva õhtul ütles Maris Jesse ühes vestlusringis nii (kuna see on avalik, siis toon ära täisteksti M.R.): “Olen juba mitmes lõimes kirjutanud, kuid siia ka - meie kõigi huvides on, et eakamad saaksid võimalikult kiiresti vaktsineeritud. Piirangud on hoidmaks ära haiglate ülekoormust, haiglaravi vajadus kasvab eaga. Täna noorematele süstitud vaktsiini ei saa kasutada homme ega ülehomme eakama vaktsineerimiseks. Järgmisel kahel nädalal ei ole meil tulemas suuri koguseid vaktsiini. Mida kiiremini saavad eakad vaktsiini, seda kiiremini saab piiranguid leevendada ja seda kiiremini jõuab ametlikult 55+ ja 50+ aeg kätte.”

Ent inimeselt, kes on vaktsineerimisala kõrgeim ametnik meie riigis ei ole tulnud vastust lihtsale küsimusele: miks ei tule eakad vaktsineerimisele?

Miks on nii, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 13,5% täiskasvanud elanikkonnast, Eestis 2. aprilli seisuga 19%. Eesti on COVID-19 vaktsineerimisega hõlmatuselt Euroopa Liidus Ungari (25,5 %). Malta (25,5 %) järel 3. kohal (19,0 %). Meile järgneb Soome (18,8 %). Ja need numbrid on lehelt vaktsineeri.ee hõlpsalt leitavad.

Ent kõige eakamate esimese vaktsiinidoosiga vaktsineerituse numbrid on sootuks kurvemad. 80+ vanuserühmas on Maltal vaktsineeritud 95,3 %, Iirimaal 94,8 %, Rootsis 87,7 % ja Soomes 85,1 % ja Eestis vaid 43,4 %. Euroopa Liidu keskmine on aga 56,7 %.

Vanuserühmas 70-79 eluaastat on Eesti Euroopa Liidus 35,6 % 9., 60-69 eluaastat 26,4 % 3,. vanuserühmas 50-59 eluaastat 19,1 % 3. ja vanuserühmas 25-49 eluaastat 10 protsendiga 2. kohal. Neid viimaseid numbreid ei ole aga meie ametlikelt lehekülgedelt enam nii lihtne leida.

Niisiis: me teeme kõik selleks, et oma eakad ja riskirühmlased võimalikult kiiresti vaktsineerida ja… Nad on vaktsineerimata! Me keeldume nooremaid inimesi vaktsineerimast, ent… Nad saavad kuidagi ikka oma vaktsiinidoosid kätte. Ainult et suured spordisaalid, mis on kohandatud vaktsineerimisvabrikuks, on tühjad, inimesed seisavad süstal peos tühja patsienditooli kõrval, spordihalli ukse taga lookleb järjekord neist, kes ootaksid üsna materiaalset elukindlustuspoliisi.

Kangesti tahaks nüüd juba Maris Jesselt teada mitte seda, miks me ühte või teist asja teha ei saa, vaid seda, millal hakkab vaktsineerimine normaalset rada kulgema. Ja veel sooviks argumenteeritud selgitust selle kohta, mille poolest erinevad Soome ja Rootsi eakad oma Eesti eakaaslastest.