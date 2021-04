Kaitsja vaidlustab Getulio Aurelio Fredole määratud jalgpallis tegutsemiskeelu 

Nimelt on treenerit süüdistanud seksuaalses ärakasutamises naisjalgpallur, kelle väitel toimus see siis, kui ta oli 14aastane. Vandeadvokaat Robert Sarv kinnitas, et nad vaidlustavad Eesti jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni otsuse apellatsioonikomisjonis. „Kindlasti vaidlustame selle EJL-s. Eks näis, kas meie kaebus vaadatakse läbi ausas menetluses või mitte,“ selgitas Sarv.