NASA helikopter Ingenuity laskus Marsi pinnale 

Viimane emaaluselt Perseverance kopterist tehtud fotolt (pildil) saab näha, kui tilluke on see neljal jalal seisev õhusõiduk võrreldes ümberringi laiuva Marsi maastikuga, märgib internetiportaal msn.com. Enne seda pidi tegema tubli tükk tööd teha, et vabastada kopter teda lennu ajal katnud kaitsekilbist ja ajada emaalus tulevaseks „lennuväljaks“ mõeldud kohale. Kõik see võttis aega ning kopter kulutas kõigi operatsioonide tarvis Perseverance'i energiat.