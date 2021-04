GALERII | Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart külastasid vaktsineerimiskeskusi, huvi vaktsineerimise vastu on olnud pigem leige 

Kella 13.30 seisuga oli laupäevaks Sõles Spordikeskuse vaktsineerimiskeskusesse tehtud 895 broneeringut ja Tondiraba Jäähallis 1075.

"On halb üllatus, et huvi vaktsineerimise vastu on olnud seni arvatust leigem," nendib terviseameti pressiesindaja Imre Kaas. Kaas märkis, et vaktsiinitalgute jaoks planeeriti algselt 24 700 vaktsiinidoosi. Nüüd on aga tõenäoline arvestada, et ära jõutakse teha umbes 20 000 vaktsiinisüsti.

"Hetkel ei ole eesmärk kõiki doose pühapäevaks ära süstida, kui selleks on vaja seatud risikirühmadest või vanusegruppidest kõrvale kalduda. Perearstikeskused ja partnerid saavad jätkata neile eraldatud dooside süstimisega ka järgmisel nädalal," ütleb Kaas.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik palub inimestel vaktsineerima tulla. „COVID-19 haigus on ettearvamatu, selle kulg võib olla väga raske ja haiguse pikaajalised tervisemõjud on siiani teadmata. Seetõttu on vältimatult vajalik, et võimalikult paljud inimesed vaktsineerimise võimalust kasutaksid,“ ütleb ta.

„Kutsun nooremaid inimesi aitama oma vanemaid ja vanavanemaid vaktsineerima, pakkudes neile vajadusel oma abi kas aja broneerimise või transpordiga. Nii kaitseme oma lähedasi raske haigestumise eest ning haiglaid ülekoormuse eest, et liikuda järk-järgult tagasi võimalikult tavapärase elukorralduse juurde. Lisaks – mida kiiremini kaitseme piisavalt suure osa raske haigestumise riskis olevatest inimestest, seda varem jõuab vaktsineerimisvõimalus kõigi soovijateni.“

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul töötavad linna poolt avatud vaktsineerimiskeskused edukalt. „Vaktsineerimisprotsess on korraldatud inimestele igati mugavalt ja turvaliselt ning jätkuvalt saavad inimesed end vaktsineerimisele registreerida – lisaks digiregistratuurile ka telefoniregistratuuri kaudu,“ nendib Kõlvart.