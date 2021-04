UUS SAADE | „BÖRSISUPP“ | Rademari turundusjuht:„Oleme oma töö nii ümber korraldanud,et inimesed tööta poleks.“ 

Kondrat kinnitas, et kuigi eriolukord ja kaupluste sulgemine on äritulemustele mõjunud, teeb ettevõte kõik selleks, et hoida ka praegusel raskel ajal töötajaid palgal ning koroonapandeemiast puudutatud perioodil on mõned ärisuunad isegi suuri samme edasi astunud, näiteks e-pood.

Saates puudutati ka kaubanduse tuleviku üleüldiselt. Nutiajastuga on selge, et inimesed muutuvad oma teenuste osas järjest internetikesksemaks, ent reaalne kogemus ja kokkupuude klienditeenindaja ja konkreetse tootega on praegu siiski asendamatu ning nii ei kao füüsiline pood olukorra normaliseerudes veel nii pea.

Saatejuht Oliver Lomp ja Rademari turundusjuht Karolin Kondrat Foto: Õhtuleht

Kuigi olukord majanduses on ebastabiilne ja füüsilised kauplused kinni, otsustas Rademar alustada kampaaniaga #stressistdressi, mis pöörab tähelepanu inimeste vaimsele tervisele, mis on tänasel segasel ajal olulisem kui kunagi varem. Küsisime Kondratilt, miks üldse teistmoodi turundust teha ja mida see brändile annab?

Lisaks rääkisime Eesti inimeste sportlikkusest laiemalt, kaasaegse juhtimisega ettevõtte väärtustest ja paljust muust põnevast.