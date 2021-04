Maailm SEIKLUSED SUESSI KANALIS: kes oli vaaraode kanalis lõksus kuus päeva, kes kaheksa aastat! Juhan Mellik , täna 15:59 Jaga: M

Suez Crisis 1956 British Paratroopers in Cyprus cleaning and preparing weapons. The day after these pictures were taken the British launched their airbourne attack on sites near the Suez Canal Foto: Vida Press

Ennast pea nädalaks Suessi kanalisse ristipidi keeranud konteinerlaev Ever Given tuletas maailmale meelde, kuivõrd oluline on Euroopat ja Aasiat ühendav veetee meile ka 21. sajandil. Enam kui pooleteise sajandi jooksul oli see kolmas kord, mil kanal täielikult sulgus. Tähtsa kanali ajalugu on põnev: seal on korraldatud alternatiivsed olümpiamängud ja ähvardatud tuumarelvadki käiku lasta.