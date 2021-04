Läti võimud pidasid narkoreidil kinni Eesti kodanikud 

Politsei otsustas viiest isikust neli ka vahi alla võtta. Läti rahvusringhääling vahendab, et ühe Eesti kodaniku nabisid korravalvurid kinni 25. märtsil Riias. Kaks politseile silma jäänud eestimaalast on sündinud 1988. ja 1997. aastal. Kolm Läti kodanikku olid neile juba varasemast tuttavad, samuti seoses narkootikumidega.

Läbiotsimiste käigus konfiskeeris Läti politsei 22 kilo kanepit ning neil on alust kahtlustada, et põhjanaabrid sisenesid nende riiki nimme selleks, et narkootilist ainet osta ning see Eestis ja Põhjamaades maha müüa.