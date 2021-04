AEGA ON KIIRE ASJAGA! Miks pole ministrid Jaani ja Liimets Keskerakonnaga liitunud? 

Kristian Jaani: „[Keskerakonnaga liitumine] on jätkuvalt kindlasti päevakorras, aga see kommentaar, mille ma paar kuud tagasi andsin, on täpselt samasugune. Võtab lihtsalt veel aega ja vajab läbimõtlemist. Laias laastus mu kommentaar ei ole muutnud sellest, mis ta oli paar kuud tagasi.“

Meenutame siis ka toonast sõnumit. „Kohe mina erakonna liikmeks ei astu,“ ütles Jaani Õhtulehele 24. jaanuaril, kui temast sai siseministri kandidaat. „Ma saan loomulikult aru nendest ootustest ja pikk plaan see loomulikult on, aga hetkel kohe ma seda ei tee.“

Eva-Maria Liimets: „Esmalt ütlen ära, et ma olen väga tänulik Keskerakonnale selle võimaluse ja usalduse eest tänase valitsuse välisministri rollis tegutseda. See küsimus on täiesti aktuaalne ja jätkuvalt seda kaalun, kuid hetkel on esmatähtis tänases ametirollis maksimaalselt hästi kaasa aidata Eesti välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide täitmisele. Kui on õige aeg käes, liigume ka selle küsimusega edasi.“