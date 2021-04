Vali Kastre vald – just siin elavad Lõuna-Eesti kõige rahulolevamad inimesed 

Lennupäevad

Vanavaralaat „Sulle-Mulle“ on Mellistes toimunud alates 1997. aastast . Laadal müüakse antiikesemeid ja vanatehnikat. Juba aastaid on valitud müüdava kauba hulgast kõige omapärasem ese, millele omistatakse tiitel Mäksa Molu. Taolise tiitli on saanud näiteks röövpüüdja ehk käsitsi vändatav vaikne paadimootor röövpüügi tarbeks.

Sulle-Mulle

Tervislikke eluviise ja liikumist harrastavatele inimestele on hästi tuntud Kastre Sportlik Nelik. Tegemist on tervet kalendriaastat hõlmava tervisespordiürituste sarjaga Kastre vallas, mis on mõeldud kõigile neile, kes tunnevad liikumisest rõõmu ja soovivad koos perega aktiivselt aega veeta. Sari viib igal aastal osalejad nelja Kastre valla looduskaunisse paika. Sarja mõte on pakkuda tervisespordi harrastajatele sportlikku väljakutset ja olla abiks peredele regulaarse tervisespordi harjumuse kujundamisel.