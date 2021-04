KOROONA EEST PUHKUSEREISILE: „Paljude eestlaste arvates on reisijad natuke reeturid." 

Mullu reisikihu maha surunud eestlased on kasvavate koroonanumbrite kiuste asunud järjest suurema innuga kohvreid pakkima. Reisifirmade sõnul on seis siiski nutune, sest võrreldes kriisieelsete aastatega on inimesed tänavu välismaal käinud kuus korda vähem.