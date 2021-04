Paku oma perele värskeid maitseelamusi – valmista sel nädalavahetusel mereanniroogasid!  

Kaheksajalad, kalamari, kammkarbid, rohekarbid, tiigerkrevetid, valge kala – miks mitte rõõmustada oma peret nende delikatessidega? Peale tõiga, et need on figuurisõbralikumad (kalorsus on keskmiselt neli korda väiksem kui lihal), sisaldavad need ka rohkelt kasulikke vitamiine, mineraale ja oomega-3-rasvhappeid. Ükskõik millist mereandi eelistada, võib kindel olla, et keha saab piisava koguse kaltsiumit ja joodi.