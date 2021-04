Koer päästis magava pererahva tulesurmast 

Ööl vastu neljapäeva kell 01.20 said päästjad teate, et Järva vallas Käravete alevikus on ühes korteris põlema süttinud köök. Päästjate saabumisel põles elektriboileri alune juhtmestik, köögi sein ja põrand. Tulekahjust teavitas koer, kes äratas pererahva unest.