Krimi Tulekahjus hukkusid inimene ja koer Ohtuleht.ee , täna 11:12

Pilt on illustreeriv Foto: Stanislav Moshkov

31. märtsil kell 7.58 sai häirekeskus teate, et Järva vallas Vaali külas on öösel maha põlenud elumaja ning alles on jäänud vaid korsten. Päästjate saabudes põlesid vaid maja jäänused veel väikese leegiga.