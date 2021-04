VIDEO | Peaminister Kallas „Kevade plaanist“: koostöö Johnson & Johnsoni vaktsiinitootjaga on teoorias võimalik

„Ainus asi, mis lõplikult võimaldab meil ühiskonna kinni-lahti panemist vältida, on vaktsineerimine,“ sõnas peaminister Kaja Kallas, et praguseks on vähemalt ühe vaktsiinisüstiga kaitstud 200 000 inimest ja vaktsineerimisaktiivsuselt oleme Euroopas kolmas riik. „Positiivne on see, et 75% Eesti elanikest suhtub vaktsineerimisse positiivselt ja kasutab seda võimalust kindlasti kasutada,“ lisas Kallas.

Maist peaks laienema vaktsineerimisvõimalus kõigile Eesti inimestele. Isegi kui muud piirangud sel ajal peaksid veel kehtima, avatakse vaktsineerimiskeskusteks kooli- ja kultuurimajad, spordikeskused, ütles peaminister.

Sel nädalavahetusel – pühade tõttu reedest pühapäevani – on taas kavas eraldi suurem vaktsineerimine ja seekord on võimalus kõigil, kes on vähemalt 65aastased. Sealjuures ei pea end süstiks kirja panema elukohapõhises punktis. Kallas tõi näite: „Tallinna vaktsineerimiskeskustes saavad end registreerida ka Harjumaa elanikud, kes vastavad kriteeriumile et on sündinud 1956. aastal või varem.“

Valitsusjuhi sõnul näitavad koroonanumbrid paranemise märke ja see on hea, kuid sotsiaalministeeriumi uuring näitab, et inimeste ohutaju on langenud ning see võib kaasa tuua piirangute lõdvema täitmise, mida ei tohi praegu lubada. Haiglate koormus – neljapäevase seisuga üle 700 koroonapatsiendi – on jätkuvalt väga kõrge.

Peaminister Kallas kinnitas, et Eesti on valmis teoreetiliseks koostööks vaktsiinitootjaga Johnson & Johnson, millega võiks Eesti jagaks enda isikustamata terviseandmeid ja saada vastutasuks kiirendatud korras kätte läbi Euroopa Liidu ühishanke tellitud vaktsiinikogused. „Kõik sellised lahendused, mis võimaldaksid teises kvartalis rohkem doose Eestisse tarnida, me arutame,“ ütles Kallas „Tervise- ja tööminister kirjutab ravimitootjale Johnson & Johnson võimaliku koostöö osas.“

Välisminister Eva-Maria Liimets sõnas, et Brüsselis jätkavad tulised arutelud Pfizeri toodetavate miljonite koroonavaktsiini lisadooside laialijaotamise plaanis. Minister loodab, et Eesti saab sealt osa kahetiselt: suuremast portsust 10 miljonist doosist, mis peaks laiali jagatama rahvaarvu järgi, ja ka väiksemast osast, mis peaks minema viiruse või vakstiinikogustega enim hädas olevatele riikidele.