Altkäemaksuvõtmises süüdsiatatv kohtunik käib president Kersti Kaljulaidiga kohut 

Tänavu jaanuaris tegi president Kersti Kaljulaid otsuse, millega andis nõusoleku esitada altkäemaksu võtmises kahtlustatavale Tartu maakohtu kohtunikule Eveli Vavrenjukile süüdistusakt. Vavrenjuk vaidlustas presidendi otsuse Tallinna halduskohtus, kus seda menetlusse ei võetud. Vavrenjuk vaidlustas halduskohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kus Eesti Ekspressi teatel leiti, et haldus­kohus peab ikkagi otsustama Vavrenjuki kaebuse menetlusse võtmise. Vabariigi president ei nõustu ringkonnakohtu otsusega, et kaebus saadetaks tagasi halduskohtusse uuesti menetlusse võtmise otsustamiseks, selgitas presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe. Vabariigi presidendi esindaja kaebas ringkonnakohtu otsuse edasi otse riigikohtusse, et säästa menetlusaega ja -ressurssi ning saada kiiremini vastus õiguslikule küsimusele, kas immuniteedi äravõtmise menetlus enne süüdistusakti koostamist on süüteomenetlus või eriliigiline haldusmenetlus, selgitas ta. Vabariigi president lähtus oma otsuse tegemisel süüteomenetluse kontseptsioonist, sõnas Aasmäe.

Altkäemaksu küsimises ja korduvas võtmises lriminaalsüüdistuse saanud Tartu maakohtu kohtuniku Eveli Vavernjuki ametikohustuste täitmine on peatatud kriminaalasjas tehtava kohtuotsuse jõustumiseni,.