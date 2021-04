Tuuleparkide rajamise keelu vaidlus jõudis riigikohtusse  

Osaühing Est Wind Power on juba 2010. aastast soovinud püstitada Ida-Virumaale Toila valda Päite-Vaivina tuuleparki. „Tuulepargile on ka varem korduvalt antud ehituslube, kuid nende uuendamisel 2016. aastal jättis Toila vallavalitsus selle andmata. Keeldumisel tugineti sellele, et kaitseministeerium on seekord tuulepargile vastu,“ rääkis osaühingu esindaja, advokaadibüroo Walless vandeadvokaat Piret Kergandberg.

„EWP pöördus Tartu halduskohusse, kes rahuldas 2019. aasta 15. märtsi otsusega kaebuse. Toila valla apellatsioonkaebust läbi vaadates asus Tartu ringkonnakohus mullu 22. detsembril seisukohale, et kaitseministri 2015. aasta 26. juuni määruse „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“ § 6.1 lg 2 ning selle aluseks olev ehitusseadustiku § 120 lg 4 on põhiseadusega vastuolus, sest need ei näe ette aluseid, millele tuginevalt saaks kaitseministeerium üldse keelduda tuuliku ehitusprojekti kooskõlastamisest,“ selgitas ta. Ringkonnakohtu seisukoha alusel on alustatud põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust riigikohtus. „Ehitusseadustiku § 120 ja selle alusel antud kaitseministri määruse asjakohaste sätete põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tunnistamise korral omab see otsest või kaudset mõju tuuleenergia tootmisele kogu Eestis. Kaitseministeeriumi vastuseisu tõttu on uute tuuleparkide arendus seiskunud suuremas osas Eestis,“ lausus Kergandberg.