NATO muretseb: Vene sõjaväe tegevus on sel nädalal aktiveerunud 

Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu ütles, et Vene õhuväe tegevus Läänemere kohal on viiruse ajal veerandi võrra suurenenud. "Venemaa teeks sellise jõudemonstratsiooni, näitaks NATO-le ja Ameerika Ühendriikidele eriti, et ta on võimeline opereerima korraga igas strateegilises suunas," seletas Stoicescu.

Prikk tõi välja, et suve teisel poolel koondub suur hulk Vene vägesid suurõppusele Zapad, mis seekord toimub meie piirkonnas. "Me hakkame nägema seda, et vahetult Eesti piiride lähedal on koos selline sõjaline pakett, mida tavajuhtudel, isegi tava-aastatel me siin ei ole näinud," ütles Prikk.