Seisukoht | Kaotatud aasta 

Muidugi, Zoomi kaudu on tunde ikka peetud, õpetajad on olnud superkangelased, vahepeal on kooliski käidud, lastevanemad endast parima andnud ... aga kontaktõpet see ei asenda. Rääkimata sellest, et koju jäämine on muserdanud kõigi, aga ennekõike koolilaste vaimu.

Mõni asi teeb selles kriitilises olukorras ikka südame soojaks ka. Näiteks see, kuidas kõrgkoolid ja tudengid on eksamiteks valmistuvatele gümnasistidele õppetoetusega appi tulnud või erameedia loonud hädavajalikke õpiabiplatvorme. Aga tõrvatilk sinna juurde on paraku see, et võrreldes muu meediaga suurema ressursiga rahvusringhääling ei ole selle pika aasta jooksul suutnud toota programmi ja/või platvormi, mis koolilaste kodust õpet toetaks.