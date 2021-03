Aleksei Navalnõi kuulutas vanglas välja näljastreigi 

Navalnõi kirjutab, et kannatab suurte valude käes, kuid et valvurite peamine piinamismeetod on siiski tema une pidev segamine. Advokaatide sõnul on kinnipeetava väärkohtlemise eesmärk ilmselge: tema tervist nii palju kahjustada, kui võimalik. Valu vastu ei pakuta mehele mingit abi, mistõttu on olukord jõudnud välja selleni, et tal on raskusi kõndimisega, kuna ühes jalas on valu nii tugev. "Kui nii edasi läheb, vajab ta varsti karke," kirjutab jurist Vadim Kobzev.