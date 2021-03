Miks liitus Eesti USAga ja avaldas muret Maailma Terviseorganisatsiooni koroonaraporti pärast? 

Raporti esialgse versiooni kohaselt kandus Covid-19 viirus kõige tõenäolisemalt nahkhiirtelt inimesele läbi loomast vaheperemehe. Viiruse laboratooriumist valla pääsemist peetakse teisipäeval avaldatud viimases mustandis "äärmiselt ebatõenäoliseks".

Maailma Terviseorganisatsiooni meeskond pidi raporti valmimiseks kasutama analüüse, mille andsid Hiina ametnikud. WHO-l puudus Hiinas olles ka otsene ligipääs algandmetele ja Wuhani viiruslaborile.

Raporti avaldamine on korduvalt edasi lükkunud, mis on omakorda tekitanud kahtlustusi, et Hiina proovib vastutust endalt eemale lükatada ja vältida süü langemist enda peale.

Ameerika Ühendriikide ja liitlaste avaldus kutsubki Hiinat tagama täielikku juurdepääsu andmetele, uurimaks pandeemia alguse asjaolusid. USA avaldusega liitusid lisaks Eestile veel ka Austraalia, Kanada, Tšehhi, Taani, Iisrael, Jaapan, Läti, Leedu, Norra, Lõuna-Korea, Sloveenia ja Suurbritannia.

Eesti välisministeeriumist öeldi Õhtulehele, et avalduste eesmärk oli avaldada toetust WHO-le, rõhutada edasise rahvusvahelise koostöö vajalikkust ja juhtida tähelepanu missiooniga seotud kitsaskohtadele. "Oluline on nende avalduste sõnumite võimendamine ja üleilmne ühine tegutsemine võimalikult laias riikide ringis, " ütles välisministeeriumi meedianõunik Angelika Lebedev. Ta lisas, et Eesti soovis kirjaga ühinemisel rõhutada transatlantilist sidet ja soovi näidata ühist survet edasiseks erapooletuks Covid-19 algallika uurimiseks.

"Peame samuti oluliseks, et jätkatakse laiaulatuslike teadusuuringutega. Kõik see kokku aitaks kaasa käimasoleva pandeemia kontrolli alla saamisele ning tulevaste pandeemiate vältimisele," sõnas Lebedev. "Oluline on samas toonitada ELi avalduses öeldut – kuigi hindamismissiooni läbiviimine viibis ja ekspertide käsutuses olnud uurimismaterjali hulk oli piiratud, on see uuring ja raport väga oluline esimene samm. Soovime, et WHO jätkaks uurimist ja hoiaks meid regulaarselt kursis edasiste plaanide, uurimise käigu ja järgmiste etappidega."