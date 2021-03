GALERII | Riigikogu valimistel hiljaks jäänud Eesti 200 proovib seekord varasemalt 

„Miks me tulime Narvas nii vara välja… Või kas ta on vara, kuus kuud enne kohalikke valimisi?“ mõtiskles Kallas. „Põhjus on selles, et Eesti 200 läheb Narvas esimest korda valimiskampaaniaga välja, meie nimesid veel nii hästi ei tunta nii kui neid Keskerakonna omi, kes seal on 30 aastat võimul olnud. Meil oli vaja oma strateegiat ja inimesi tutvustada.“