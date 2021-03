Juhtkiri | Tervishoiukriis ei lõpe koroonaga 

Teisiti pole lood ka aasta otsa rakkes olnud tervishoiutöötajatega. Ent samas peaks murelikuks tegema Eesti õdede liidu hoiatus, et koroonakriisijärgne aja mahavõtmine tähendab nende paljudele ametikaaslastele töölt lahkumist.

Selge see, et pideva ülekurnatuse tingimustes ei pea keegi lõputult vastu, isegi kui kriisiolukord suudetakse kohusetunde najal üle elada. Paraku ei vähene inimeste ravimise vajadus hüppeliselt ka siis, kui viimased koroonaosakondadeks ümber kujundatud haiglaruumid saavad naasta esialgse otstarbe juurde.

Et need haiglakohad loodi suuresti plaanilise ravi arvelt, siis ootab ravijärjekorras hulk inimesi, kelle vajalik operatsioon on edasi lükatud, kelle tervisemure põhjusi pole diagnoositud või kelle tervislik seisund on kriisi ajal märgatavalt halvenenud. Seega tasub haiglate juhtkondadel juba praegu teha plaane teistmoodi töökorralduseks ja mõelda, kuidas motiveerida töötajaid, et nende töölt lahkumine poleks ennatlik.

Probleemi peapõhjus on muidugi selles, et tervishoiutöötajate küllusest ei saa rääkida isegi rahulikematel aegadel ja nende juurdetoomine haiglatesse on keeruline, kui samal ajal ahvatlevad olemasolevaidki mõistlikuma töökoormuse ja parema palgatasemega (naaber)riigid.

Nüüdki ähvardab palgaläbirääkimisi ummikusse jooksmine. Seda hämmastavam on tõsiasi, et poliitikud on vältinud ka vähem plahvatusohtlikke küsimusi: näiteks seisvat õendusõppe riikliku tellimuse suurendamine seni tasustamata praktikajuhendamise taga, mis maksaks igal aastal 1,5 miljonit eurot. Võrdluseks läheks õdede-hooldustöötajate nõutav palgatõus maksma 61 miljonit eurot aastas.