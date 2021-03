Ekaterina Mašina | Minust sõltub kõik! Lugu Rakvere viimase venekeelse klassi õpilasest? 

Minu lugu algas sellega, et ühel päeval astuti minu juurde ja öeldi: „Sa oled Rakvere viimase venekeelse klassi õpilane.“ Ma ei saanud küll aru miks, kuid ma võtsin seda kui paratamatust, et mul puudub valik. Kuuendas klassis ma mõistsin, et kui ma tahan omandada keskhariduse, siis mida varem ma eesti õppekeelega klassi üle lähen, seda parem ning seda vähem on hiljem muretsemist.

Ma ei ole seda otsust kahetsenud, sest ma sain sellega hakkama. 7. klassi läksin üle eestikeelsesse paralleelklassi ja algul oli mul tõeline hirm. Kartsin järjekordset stereotüüpset suhtumist ja kõõrdpilke. Kahjuks nii ka läks. Ma ei unusta kunagi tunnet, kui see, mida sa nii kohutavalt kardad, on täpselt see, mis sind ees ootab. Mulle ja minu sõbrannale, kes samuti vahetas klassi, öeldi, et me oleme võõrad ja pole siia oodatud.

Meile on öeldud, et me ei tohi käia siin koolis, seista siin maal. Ma ei tea miks, kuid siiski on tänase päevani kuskil sügaval mu sisemuses hirm kõike seda kuulda. Mul ei ole kunagi olnud eelarvamusi ega eelhoiakuid inimeste suhtes, kes on teisest rahvusest või rassist, ma olen kõigi suhtes olnud heatahtlik. Ma olen uskunud ja usun siiani, et sõbralikkusele vastatakse sõbralikkusega. On ju nii?

Ent vaatamata sellele olen tunda saanud enda ja oma pere suunas alusetuid etteheiteid lihtsalt seetõttu, et ma räägin teist keelt.

Mulle on küll öeldud: „Ära pane tähele!“ Arvatakse, et see on vana ja ära leierdatud teema.

Aga teema, mis teeb inimestele nii haiget, ei saa ju olla äraleierdatud. Ma ei vaeva enam end sellega, mida inimesed mõtlevad, kui nad mu aktsenti kuulevad. Ei ole head rahvust, halba nahavärvi, poliitika peab jääma mõistuse piiridesse ja ei tohi sildistada inimesi, kes pole seotud sellega, mis toimus 100 aastat tagasi või mis toimus eile.

Muidugi ei suuda me midagi muuta neis paigus, kuhu tavainimene ei satu. Ent me saame teha üht – me võime kõik olla pisut paremad, lahkemad inimesed. Olla lahked inimeste vastu sõltumata nende nahavärvist, emakeelest, silmakujust. Olla lihtsalt inimlikum teineteise suhtes. Mõnikord ei oskagi mõelda, et mõni väike asi või pillatud sõna võib inimese hinge jätta sügava haava väga pikaks ajaks ja tal tuleb sellest üle saamiseks teha endaga palju tööd.