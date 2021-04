Kuidas investeerida oma II samba raha iseseisvalt? 

Pensioni investeerimiskonto ehk PIK on alternatiiv pensionifondile. See on uus võimalus kasvatada oma pensionivara II pensionisamba süsteemi sees. PIK on põhimõtteliselt üks eriline arvelduskonto, kuhu suunata oma pensionisamba regulaarsed sissemaksed. Koguja enda 2% panusele lisab riik 4% nagu II sambas kombeks. Lisaks saab PIK-ile kanda ka kogu seni II sambasse kogutud pensioniraha.

Pensionifondist PIK-ile kantavalt summalt ei pea maksma tulumaksu, samas kui II sambast lahkujatel tuleb arvestada väljavõetavalt summalt 20% tulumaksu kinnipidamisega riigi poolt. PIK-ilt saab aga raha soovi korral taas pensionifondi kanda.

Kui sinu pensioni investeerimiskontole jõuab raha, võid hakata seda ise investeerima väärtpaberitesse, nagu aktsiad, võlakirjad või fondid, või hoida hoopis hoiusena. Võid raha ka lihtsalt kontole koguda, mis siiski inflatsiooni olukorras pole parim mõte. Seega annab PIK sulle võimaluse juhtida oma pensionivara ise enda äranägemise järgi.

PIK-i suurim eelis, mis kehtib ka pensionifondi investeerides, on riigi pakutav 200% võimendus. See tähendab, et kui sina suunad igal kuul 2% oma brutopalgast PIK-ile, siis riigipoolse panusega, 4% sinu brutopalgast, sinu raha automaatselt kolmekordistub. Kui näiteks sinu kuupanus on 50 eurot, siis riik lisab 100 eurot juurde – see on päris hea viis oma vara kasvatada.

Kui tahad, saad kogutud raha PIK-ist igal hetkel välja võtta. Nagu pensionireformiga sätestati, tuleb II sambast raha väljavõtmise soovist, vähemalt 5 kuud ette teada anda. Samuti on hea teada, et PIK-il olev vara on pärandadav.

Kellele on PIK mõeldud?

PIK on mõeldud julgele, iseseisvale ja riske hinnata oskavale investorile. See on parim lahendus just neile, kes ei ole leidnud endale sobivat pensionifondi, kuid soovivad pensionivara kasvatamist jätkata, kasutades riigi pakutavaid II samba soodustusi.