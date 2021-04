10 tähelepanekut investeerimisest ja säästmisest 

Me kuuleme pidevalt maailma rikaste ja kuulsate inimeste rahalisest väärtusest. See ei ole summa, mis on neil kontol. Seda ei tea peale nende endi keegi, kui nad isegi. Küll aga arvuta välja ka enda väärtus. See on sulle kuuluva vara ja võla summa. Hoia sellel summal pilku peal, kas see suureneb või väheneb. See aitab tähele panna, kas oled õigel teel.