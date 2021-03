Eesti uudised FOTOD | Prügimäelt alanud: Tallinnfilmi sürrealistid jõudsid 35 aastat hiljem Philosophicumi Asso Ladva , täna 16:17 Jaga: M

GALERII

JÄÄDVUSTATUD SÜRREALISTID: Üks Tallinnfilmi sürrealistidest Tõnu Talivee seab Tartu ülikooli Plilosophicumi trepigaleriis oma haruldasi jäädvustusi. Foto: Aldo Luud

„Materjali näituse jaoks korjatigi prügimäelt, seesama Pääsküla prügimägi, mida praegu enam ei ole. Laululava tantsutare, kus Tallinnfilmi sürrealistide näitus üleval oli, on maha põlenud. Selle katus laskis juba siis vett läbi, nii et põrand tõusis niiskusest üles. Panime sellele veel omaette pealkirja – „Altpoolt tulev initsiatiiv“,“ ütleb üks toonastest sürrealistidest Tõnu Talivee, kelle fotod sürrealistide näituse loomisest ja ülespanekust on alates reedest vaadata Tartu ülikooli Philosophicumi trepigaleriis.