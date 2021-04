Üllatav või mitte? Need on eestlaste 5 lemmikaktsiat 

Kui varem paigutasid Eesti investorid oma raha pigem Tallinna börsile või lähibörsidel pakutavatesse aktsiatesse, siis soodsad tingimused ja hea kättesaadavus on üha enam eestlasi ka mujalt maailmast paremat tootlust otsima meelitanud. Toome välja viis ettevõtet, mille aktsiad viimasel ajal enim investorite tähelepanu on pälvinud.

Tesla (TSLA)

Viimastel aastatel on investorite hulgas üle maailma saanud üheks nii enam kaubeldavaks kui ka kõneainet pakkuvaks aktsiaks elektriautode tootja Tesla. Ettevõtet juhib julge tehnoloogiageenius Elon Musk, kes tõusis aasta alguses tänu Tesla järjepidevale kasvule ka maailma rikkaimaks inimeseks. Paljud investorid usuvad, et kõike, millega Musk end seob, saadab ka edu. Viimase kolme aastaga on Tesla aktsiahind kerkinud kümnekordseks, makstes praegu veidi üle 600 dollari.

NIO (NIO)

Palju on räägitud raha roheliseks värvumisest ja jätkusuutliku mõtteviisi võidukäigust. Seda ilmestab ka tõsiasi, et Tesla kõrval on üheks populaarsemaks aktsiaks teinegi elektriautode tootja NIO. Keskkonnasäästlikkus on muutumas transpordisektoris prioriteediks ning Hiina suurim elektriautode tootja NIO on igatahes nii klientide kui ka investorite usalduse pälvinud. Kui aasta tagasi tuli NIO aktsia eest välja käia veidi alla kolme dollari, siis täna on aktsia väärt üle 35 dollari.

Apple (AAPL)

Nii nagu on Apple’i tooted leidnud tee inimeste südametesse, on seda teinud ka firma aktsia. Tegemist on viimaste aastakümnete ühe populaarseima ja mõjuvõimsaima brändiga kogu maailmas. Apple’i telefonid ja arvutid on omas valdkonnas vaieldamatult ühed enam kasutatavad ning pidevalt arendatav tehnoloogia paisutab ettevõtte müüginumbreid. Kui oleksid kümme aastat tagasi ostnud 240 dollari eest 20 Apple’i aktsiat, oleks nende väärtus tänaseks kasvanud 2400 dollarini.