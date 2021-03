VIDEO | Juhtimisõiguseta ja politsei eest põgeneda üritanud juht veedab järgnevad 15 päeva vanglas 

Ootamatud sündmused said alguse esmaspäeval, 29. märtsi ennelõunal, kui Tartumaal Himmaste-Rasina teel möödus maanteekiirusel maastikuotsingule liikunud Varnja kordoni piirivalve patrullsõidukist suure hooga BMW maastur. Valvsate piiriametnike jaoks oli neist mööduva masina hoog piisav, et sõidukit ja selle juhti kontrollida ning rikkumisele tähelepanu juhtida. Piirivalvurid sõitsid maasturile järgi ning andsid sellele peatumismärguande, kuid aeglustamise asemel eiras selle juht operatiivsõiduki sinist ja punast märgutuld, keeras hoopiski kõrvalteele ning lisas kõvasti hoogu juurde.

„Nimelt kaasas jälitav piiripatrull kohe tagaajamisse ka teised lähedalasuvad politseipatrullid ning loetud minutid hiljem blokeeriski maasturile vastu liikunud Põlva patrull sõiduki teekonna. Maastur peatus ning politseinikud tuvastasid, et selle roolis oli juhtimisõiguseta juht, kellelt juhtimisõigus varasemalt just samalaadsete liiklusrikkumiste tõttu ära oli võetud. Mees peeti väärteokorras kinni ning toimetati uue korra järgi juba Tartu Vanglasse kohtuistungit ootama,“ kirjeldas Rosi.

Ta lisas, et politsei ei saa heaks kiita ühtegi tõsist liiklusalast üleastumist, kuid igasugustest rikkumistest enim nördimust valmistavad ikka need juhid, kes vastutuse vältimiseks põgeneda proovivad ning seeläbi tõsist liiklusohtu kujutavad. „Autoga suurel kiirusel politsei eest ära sõites on ohus nii juht ise kui ka kõik teised liiklejad, kes parasjagu samas piirkonnas liikumas on. Traagilisi näiteid ei pea kahjuks kaugest minevikust otsima ja nii tasub ka täna vanglasse arestipäevi kandma läinud mehel mõista, et oleks saanud minna ka oluliselt hullemini kui kaks nädalat arestikambris,“ rõhutas Rosi.