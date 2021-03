VENIB NAGU KAAMELI ILA: Mustpeade maja 15 aastat kestnud saaga ei näita lõppemise märke 

Ca 50pealisele Mustpeade Vennaskonnale lõppkokkuvõttes see lahendus ju isegi sobiks, aga… „Ärgem unustagem seda, et maja on tänaseni selgelt meile kui õigusjärgsele omanikule tagastatav objekt,“ rääkis vennaskonna liige Jussi Pärnpuu ERRile. Nii otsustas kohus eelmise aastatuhande lõpus. Vennaskond näeks kompromissina maja kaasomandisse andmist, aga sellele on linn kindla „Ei!“ öelnud.

Riik peaks siin olema vahemeheks. Miks nad ei suuda kuidagi lahenduseni jõudmisele kaasa aidata?

Rahandusministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Kaie Karniol vastas:„Rahandusministeerium on analüüsinud erinevaid lahendusvariante ja kutsunud üles osapooli omavahel kokku leppima. Riigihalduse ministri initsiatiivil on toimunud mitmed kohtumised Tallinna linna ja Mustpeade vennaskonna esindajate vahel, et leida osapooli rahuldav kompromiss. Mõlemad pooled on esitanud omapoolse nägemuse probleemi lahenduskäigust, kuid kokkuleppele ei ole seni jõutud.

Arutluse all on olnud omandireformi aluste seaduse muutmine selliselt, et valla- või linnavalitsusel oleks teatud juhtudel õigus ise omavalitsusüksuse valduses oleva õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või tagastamata jätmise küsimuse kohta otsustada, kuid poliitilist üksmeelt ka selle lahenduse osas seni olnud ei ole.“