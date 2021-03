Eesti uudised „MINA POLE NÕUSOLEKUT ANDNUD!“ Jüri Ratas ilutseb koroonat eitava raamatu kaanel Viljar Voog , täna 15:06 Jaga: M

2018. aasta fotot Jüri Ratasest ja Bill Gatesist kasutavad nüüd ära vandenõuteoreetikud. Foto: Kollaaž (Reval Buch, Valituse kommunikatsioonibüroo)

Skandaalne kirjastus Reval Buch on üllitanud vandenõuteooriaist pakatava teose „Tervisediktatuur“, mis väidab, et koroonaviirus on Bill Gatesi rünnak meie tervise ja demokraatia vastu. Filantroobist miljardäri kõrval ilutseb raamatu esikaanel Jüri Ratase pilt.