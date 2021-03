Vallajuhid tõmbasid pidurit: Lüganuse vallas jätkavad kõik viis kooli 

Vallavanema sõnul oli selge, et kogu koolide ümber toimuv läheb poliitiliseks, sest kohalike omavalitsuste valimised pole enam kaugel. Aga et oma arvamust hakkavad avaldama inimesed, kellel pole Lüganusega suurt midagi pistmist ja ei kontrolli neile edastatud infot, see tuli talle üllatusena.

„Mõni riigikogu liige tarvitas sõna kombikool, eeldades, et eesti ja vene lapsed pannakse ühte majja õppima,“ kurjustab Eiche. „Sellist plaani pole kunagi olnud. Kõikide variantide kohaselt oleks vene põhikool jäänud oma majja edasi tegutsema. Isegi kui tulevikus peaks Kiviõli keskkoolile tehtama juurdeehitus, siis seal saavad vene lapsed kindlasti oma ruumid, me ei hakka lapsi omavahel segama.“

Koolide ümberkorraldamisega tuleb igal juhul edasi minna, sest muidu ei vea vald rahaliselt välja, selgitab Eiche. Tema sõnul on vallas õpilasi viimaste aastate jooksul nii palju vähemaks jäänud, et riigi poolt antavast rahast ei piisa enam kõikidele õpetajatele seaduses ette nähtud miinimumpalga maksmiseks, vaid õpetajate palgaraha tarbeks tuleb kõvasti lisa võtta valla eelarvest.

„Ainuüksi kõige leebema ümberkorralduste variandi korral oleks saanud valla õpetajate palka tõsta 250 euro võrra,“ lisab ta. „Lisaks ütlesid haridusministeeriumi esindajad, et praeguse koroonapandeemia valguses vaadatakse üle tervisekaitsenõuded koolimajadele ja just ventilatsiooni koha pealt. Meie viiest koolimajast on ainsana korralik ventilatsioon ainult Kiviõli 1. keskkooli majas, mis sai 10 aastat tagasi renoveeritud. Kas on mõtet teha päris kalleid ümberehitusi veel neljas koolimajas?“