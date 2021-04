„SUHTEMINUTID“ | Kuidas perega 24/7 koos olles mitte hulluks minna? 

Teie ees on särtsakas rubriik "Suhteminutid", kus oma ala tegijad annavad hüva nõu, kui su aju on ülekeemise piiril, kõigest on kõrini ja valgus tunneli lõpus tundub valgusaastate kaugusel.

Kolme lapse isa Illimar Pilt annab nõu, kuidas perega 24/7 koos olles mitte hulluks minna.

Vaata videot!

Illimar Pilt on elurändurist optimist, kes on isaks kolmele lapsele ja raamatu “Mees 4. Kõik on võimalik” autor. Pilt on kaks aastat olnud kodune isa ja töötab kodus koos naisega, seega perega veedetakse aega koos ööpäevaringselt. Ta ei tee saladust, et kogu aeg perega olles läheb temagi vahel hulluks, ent neil on peres kujunenud mõned nipid, kuidas rahulikult asju ajada.